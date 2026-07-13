L'Accademia Musicale del Finale inaugura gli appuntamenti estivi con tre serate tra Pietra Ligure e Giustenice

Con l'inizio di luglio gli intrattenimenti musicali dell'Accademia Musicale del Finale prendono avvio con novità nate da recenti formazioni che vedono i Maestri proporre ed accompagnare gli allievi in esperienze nuove e coinvolgenti.

Si inizia martedì 14 luglio alle ore 21,15 a Pietra Ligure, in piazza Padre Boccardo, con L.A.B. in Musical.

È questo corso una novità: una sezione di 7 musicisti e un coro di 9 elementi, guidati dai Maestri Silvia Remaggi e Martino Corso, si esibiranno in un repertorio dedicato ai musical e alla musica per immagini, proponendo brani tratti da Grease, Mammamia, atmosfere Disney e sonorità dei Pink Floyd.

Mercoledì 15 luglio alle ore 21,15 a Giustenice, in piazza S. Michele, sarà il momento dell'Accademia Rock.

Il gruppo diretto dal M. Fabio Tessitore, direttore artistico dell'Accademia Musicale del Finale, è una realtà ormai consolidata sia nel territorio finalese che nei comuni vicini.

Alcuni tra gli allievi più meritevoli dei corsi della Sezione Moderna propongono al pubblico un repertorio musicale vasto che va da brani intramontabili della musica pop rock alle ultime novità del panorama musicale attuale. L'organico è composto da voci, batterie e percussioni, tastiere, chitarre, basso, sax e trombe.

Giovedì 16 luglio alle ore 21,15 a Pietra Ligure, in piazza S. Nicolò, si esibirà l'Accademia Funk Edition.

È anche questa una novità che vede l'incontro di 4 musicisti provenienti da aree e generi diversi dare vita ad uno spettacolo che presenta un repertorio internazionale senza dimenticare la musica italiana.

I docenti Marco Canavese, Dino Cerruti, Luca Felice e Fabio Tessitore propongono atmosfere funk che profumano di jazz con musiche di L. Battisti, G. Paoli, E. Morricone, i Beatles, M. Jackson fino a G. Gershwin.

Tutte le serate sono ad entrata libera.