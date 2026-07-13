A Loano una serata di emozioni nel ricordo di Janira: Francesca Lina Valente dedica “Libera” e incanta con Rebecca Ferguson

Una serata di grandi emozioni a Loano, sabato scorso, con Piazza Italia gremita per il Festival Internazionale Live. Sul palco l’artista loanese Francesca Lina Valente ha unito musica e impegno civile dedicando “Libera” a Janira D’Amato, la giovane di Pietra Ligure vittima di violenza nel 2017, e ha poi duettato con la star internazionale Rebecca Ferguson sulle note di “Nothing Real But Love”.

Le emozioni sono cresciute quando sul palco sono saliti i genitori di Janira, accolti dall’applauso del pubblico e dall’abbraccio della piazza. Un momento speciale, accompagnato dalla consegna di una targa di riconoscimento alla famiglia D’Amato da parte del sindaco di Loano Luca Lettieri e di Linda Baracco, mamma di Francesca Lina Valente e organizzatrice del Festival Internazionale Live, a nome di tutta l’organizzazione.

Prima di interpretare "Libera", Francesca Lina Valente ha letto una lettera dedicata a Janira:

"Ciao Janira, oggi questo palco è tutto per te, ma anche per tutte le donne che, come te, avrebbero dovuto avere il diritto di vivere, di scegliere e di amare in totale libertà. Con questa canzone, che ho voluto chiamare "Libera", non voglio ricordare solo il dolore della tua assenza, ma la bellezza della tua vita e la forza di un messaggio che nessuno potrà mai silenziare. Il tuo nome oggi diventa un simbolo di speranza, un grido d'amore che si leva contro ogni forma di violenza. Questo brano è dedicato a te, Janira, e a ogni donna che lotta per riprendersi il proprio futuro. Che la tua storia possa essere luce, coraggio e forza per tutte noi. Perché nessuna sia più prigioniera, perché ognuna possa volare alto. Questa è per te. Questa è per tutte”.

Al termine dell’esecuzione del brano, i genitori di Janira hanno voluto ringraziare la giovane cantante loanese per aver scelto di mantenere vivo il ricordo della loro figlia attraverso la musica. Particolarmente toccanti le parole pronunciate dal padre di Janira, Rossano D’Amato: “Devo ringraziare il FIL, l’amministrazione comunale e il sindaco per questa bellissima serata. Francesca, sei stata meravigliosa e voglio ringraziarti per il tuo pensiero, che è stato molto gradito. Sono orgoglioso di essere qui con tanti giovani. Janira avrà 21 anni per sempre. In mezzo ai giovani lei ci stava bene e sono certo che si sarebbe trovata anche oggi. Grazie a tutti”.

A rendere ancora più speciale la kermesse è stata la presenza della star britannica Rebecca Ferguson, ospite d'eccezione del Festival Internazionale Live, che ha regalato al pubblico cinque grandi interpretazioni, tutte eseguite con la partecipazione di Francesca Lina Valente come vocalist ufficiale. Il duetto sulle note di "Nothing Real But Love" è nato su richiesta della stessa Ferguson, che ha voluto condividere il palco con la giovane artista loanese in uno dei momenti più apprezzati della serata. Tutti i brani sono stati arrangiati in versione live dalla band AltermagicA Music Art Ensemble, che ha accompagnato gli artisti sul palco.

Rebecca Ferguson e il suo staff hanno apprezzato particolarmente l’accoglienza ricevuta a Loano, lasciando aperta la possibilità di nuovi incontri e future collaborazioni con il Festival Internazionale Live.

“Quella di sabato è una serata che porterò per sempre nel cuore - dichiara Francesca Lina Valente - Poter dedicare ‘Libera’ a Janira davanti ai suoi genitori è stata una grande emozione, un momento che porterò sempre con me. Vedere il loro abbraccio, ascoltare le loro parole e sentire l’affetto di tutta Piazza Italia mi ha fatto capire ancora una volta quanto la musica possa diventare un messaggio di amore, memoria e speranza. Allo stesso tempo, condividere il palco con un’artista straordinaria come Rebecca Ferguson è stato un sogno diventato realtà e un’esperienza che non dimenticherò mai. Ringrazio il Festival Internazionale Live, il Comune di Loano, tutti i volontari, i musicisti, il pubblico e Rebecca per aver reso questa serata così speciale. Se anche una sola persona porterà con sé il significato di questa canzone, allora avrò raggiunto il mio obiettivo”.