"Le signore in giallo" arrivano a Stellanello: cinque autrici raccontano i misteri della Riviera

Mercoledì 15 luglio, alle ore 18.30, la frazione di Albareto ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna "Frazioni in cerca d'autore", il ciclo di incontri con l'autore promosso da Pro Loco Stellanello APS in collaborazione con il Comune di Stellanello, giunto alla sua seconda edizione e dedicato alla memoria della maestra Linda Bestoso.

Protagoniste della serata saranno Federica Birocchi, Gabriella Benedetti, Anna Maria Usai, Paola Mereu e Simonetta Marvaldi, che dialogheranno con Maurizio Pupi Bracali presentando la loro raccolta "Le signore in giallo", edita da Il Filo di Arianna.

Cinque autrici del Ponente ligure, unite prima di tutto dalla passione per la lettura e dalla voglia di raccontare storie, che hanno saputo costruire un'antologia fluida e ben calibrata, capace di alternare tensione narrativa, ironia e quel senso di umanità tipico della vita di Riviera. Pur non provenendo dal mondo professionale della narrativa, le cinque voci dimostrano una maturità letteraria che ha già attirato l'attenzione della critica e del pubblico, portando il libro alla Fiera del Libro di Imperia, al Salone del Libro di Torino e al festival GiallOrmea di Ormea.

La vera forza del volume risiede nella capacità di trasformare scorci familiari, borghi arroccati e il riverbero del sole sul mare in scenari perfetti per un enigma — una qualità che renderà l'incontro ad Albareto particolarmente suggestivo, nella stessa cornice di entroterra ligure che ispira le pagine del libro.

Al termine dell'incontro seguirà un aperitivo, momento di convivialità e di confronto con le autrici.