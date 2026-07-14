Aurelia Bis Savona-Albisola, la Lega: "Grazie a Salvini e Rixi fatti e non solo parole"

Ripartono in data odierna gli interventi per il completamento della variante alla SS1 Aurelia nel tratto compreso tra Savona e Albisola Superiore. L'infrastruttura, del valore complessivo di oltre 92 milioni di euro, ricopre un ruolo chiave per l'accessibilità all'hub portuale di Savona-Vado e per la connessione con i caselli autostradali dell'A10.

Il nuovo affidamento è stato formalizzato da Anas a seguito della risoluzione del precedente contratto, grazie a un lavoro di coordinamento permanente con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione e le istituzioni locali.

Sulla riapertura del cantiere è intervenuta anche la Lega Liguria tramite il vice segretario Dario Ghezzi, che ha dichiarato: “Grazie al Ministro alle Infrastrutture e ai trasporti Matteo Salvini e al Vice ministro Edoardo Rixi, dalla Lega arrivano fatti e non solo parole e ne è la conferma che in Liguria arriveranno decine di milioni di euro per realizzare opere strategiche per la crescita economica del Paese e lo sviluppo dei nostri territori".