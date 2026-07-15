Savona, incidente in via Stalingrado: 17enne in codice rosso al Santa Corona

Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi a Savona, dove intorno alle 15.30 si è verificato un incidente stradale in via Stalingrado che ha coinvolto un'auto (una Porsche Cayenne con targa svizzera) e una moto da cross.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Savona, l'automedica del 118 e i carabinieri per i soccorsi e i rilievi del caso.

Ad avere la peggio è stato il 17enne che viaggiava sulla moto. Dopo le prime cure prestate sul luogo dell'incidente, il giovane è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.