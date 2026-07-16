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Cronaca | 16 luglio 2026, 14:07

Ponte Morandi, Giovanni Castellucci condannato in primo grado a 12 anni

Nei confronti dell'ex Amministratore delegato di Aspi e Atlantia la procura aveva chiesto una condanna di 18 anni e sei mesi. Mauro Coletta, ex direttore vigilanza Mit sulle concessioni autostradali, è stato condannato a 5 anni: erano stati richiesti dieci anni

Ponte Morandi, Giovanni Castellucci condannato in primo grado a 12 anni

È stato condannato in primo grado a 12 anni l'ex Amministratore Delegato di Aspi e Atlantia Giovanni Castellucci, per il crollo del ponte Morandi, avvenuto a Genova il 14 agosto 2018, che provocò la morte di 43 persone.

Per Castellucci, già condannato per la strage di Avellino, attualmente nel carcere di Opera di Milano, la Procura aveva chiesto una condanna di 18 anni e 6 mesi. 

Mauro Coletta, l'ex direttore vigilanza Mit su concessioni autostradali, è stato condannato a 5 anni. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto la condanna a dieci anni.

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Federico Antonopulo

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