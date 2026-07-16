Alassio, lettera anonima intimidatoria al sindaco Melgrati e all'amministrazione: "Un gesto vile"

Una lettera anonima dai toni intimidatori e offensivi al Sindaco di Alassio. A renderlo noto è los tesso primo cittadino, Marco Melgrati, che ha annunciato di aver presentato una querela contro ignoti e di aver già informato le autorità competenti affinché venga fatta piena luce sull'accaduto.

La missiva, spedita tramite posta ordinaria dalla Lombardia, contiene, secondo quanto riferito da Melgrati, gravi espressioni intimidatorie rivolte sia alla sua persona sia all'intera amministrazione comunale.

L'episodio è stato immediatamente segnalato alle forze dell'ordine e la Procura sarà chiamata a svolgere gli accertamenti necessari per individuare gli autori della lettera.

"Al di là della preoccupazione personale e di quella che inevitabilmente coinvolge tutta l'Amministrazione comunale- dichiara Melgrati - destinataria di un messaggio dai toni gravemente intimidatori, nel quale vengono attribuite responsabilità per interventi edilizi, peraltro del tutto legittimi, assolutamente non imputabili né alla mia persona né alla Giunta comunale, ho ritenuto doveroso presentare immediatamente querela affinché i responsabili di questo atto vile siano individuati".

Il sindaco sottolinea inoltre come il gesto non rappresenti soltanto un attacco personale, ma coinvolga l'intera istituzione comunale. "Si tratta di un gesto inaccettabile che colpisce non solo chi oggi rappresenta l'istituzione comunale ma anche i principi di legalità, convivenza civile e rispetto delle istituzioni che sono alla base della nostra comunità e che hanno sempre contraddistinto Alassio".

Infine, il primo cittadino esprime fiducia nell'attività investigativa: "Esprimo piena fiducia nel lavoro delle Forze dell'Ordine e della Magistratura, che sapranno svolgere ogni opportuna verifica". Al momento non sono stati resi noti ulteriori particolari sul contenuto della lettera.