Incidente sull'A10 tra Savona e Spotorno, fino a quattro chilometri di coda verso la Francia

Disagi alla circolazione sull'autostrada A10 e coda di 4 chilometri, per un incidente al chilometro 51+036 nel tratto compreso tra Savona e Spotorno, in direzione Francia.

L'incidente è stato segnalato alle 12.19 e ha avuto immediate ripercussioni sul traffico. Secondo quanto comunicato da Concessioni del Tirreno, alle 12.43 si erano già formati circa quattro chilometri di coda tra Savona e Spotorno in direzione del confine francese.

Sul posto sono intervenuti l'automedica del 118, la Croce Oro di Savona, la polizia che si sta occupando di ricostruire la causa dell'incidente e il personale addetto alla gestione della viabilità. Una persona di 33 anni è stata trasportata in code giallo al pronto soccorso del San Paolo di Savona.