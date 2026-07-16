Toirano, tenta più volte di togliersi la vita: grave un uomo di 50 anni

Ha tentato più volte di togliersi la vita, mettendo anche a rischio l'incolumità altrui. È accaduto nella tarda mattinata di oggi a Toirano, poco prima delle 12.30.

Secondo quanto riferito, un uomo di circa 50 anni avrebbe dapprima tentato di darsi fuoco in via Braida. Successivamente si è messo alla guida di un'auto, andando a schiantarsi contro una fioriera in piazza Carlo Tagliafico, nei pressi del dehor di un bar che oggi, fortunatamente, era chiuso.

Dopo il tempestivo intervento di alcuni presenti, che hanno cercato di prestargli soccorso, l'uomo ha abbandonato il veicolo tentando nuovamente di ferirsi. Poco dopo si è lanciato nel fiume sottostante la piazza, compiendo un volo di diversi metri.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Ceriale, i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia di Stato e i Carabinieri.

Per il 50enne è stato disposto il trasferimento in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Le sue condizioni sono gravi.