Rubano quattro scooter a Noli, rintracciati a Finale Ligure: denunciati nove minorenni

Nove minorenni sono stati denunciati dalla Polizia Locale di Finale Ligure dopo essere stati trovati in possesso di quattro scooter rubati la sera precedente nel comune di Noli.

Il furto dei mezzi era stato denunciato nella serata di mercoledì 15 luglio. Dopo la segnalazione dei numeri di targa ai comuni confinanti, sono state avviate le ricerche per ricostruire gli spostamenti dei veicoli. L'analisi del sistema di videosorveglianza ha permesso di accertare che i quattro scooter erano entrati nel territorio di Finale Ligure senza più uscirne.

A quel punto è stato diramato un ordine di ricerca alle pattuglie impegnate nel controllo del territorio. In breve tempo gli agenti hanno individuato i mezzi in una zona collinare della città, nei pressi di una struttura ricettiva.

Sono quindi scattate le indagini della Polizia Locale, che hanno raccolto testimonianze tra i gestori delle attività della zona e predisposto un appostamento nei pressi dei veicoli. L'attività investigativa ha consentito di identificare i giovani, tutti ospiti della struttura ricettiva.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza avrebbero già fornito elementi ritenuti significativi sulle responsabilità dei ragazzi. Ulteriori riscontri sono emersi durante gli accertamenti all'interno dell'albergo, dove in una delle camere occupate dal gruppo sono stati rinvenuti i caschi che i proprietari avevano lasciato a bordo degli scooter rubati.

I nove giovani, tutti minorenni e cittadini italiani, sono stati accompagnati al Comando della Polizia Locale di via Ghiglieri e denunciati all'autorità giudiziaria per ricettazione. Successivamente sono stati riaffidati ai rispettivi genitori, convocati dagli agenti e giunti dalla Lombardia per riportare i figli a casa.

Al termine delle procedure, i quattro scooter sono stati restituiti ai legittimi proprietari.