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Attualità | 18 luglio 2026, 07:15

Meteo, al mattino nubi basse e possibili pioviggini sulla costa: schiarite nel pomeriggio

Gli addensamenti interesseranno soprattutto il settore centro-orientale, mentre sui versanti padani prevarrà il sole. In serata nuovo aumento della nuvolosità lungo le coste

Meteo, al mattino nubi basse e possibili pioviggini sulla costa: schiarite nel pomeriggio

Ecco le previsioni meteo per la giornata di oggi, sabato 18 luglio, a cura di Limet.

Correnti umide meridionali nei bassi strati determineranno la formazione di nubi basse marittimo-costiere nei prossimi 2 giorni, con peggioramento della sensazione di afa e disagio fisico specie lungo i versanti marittimi.

Avvisi

Disagio fisiologico per il caldo in ulteriore aumento anche nelle ore notturne specie lungo la fascia costiera.

Cielo e Fenomeni

Tra la notte e la mattinata banchi di nubi basse interesseranno gran parte della fascia costiera specie il settore centro-orientale. Non si escludono pioviggini in corrispondenza degli addensamenti più consistenti. Più soleggiati i versanti padani. Nel pomeriggio diradamento degli annuvolamenti in costa con belle schiarite ai lati della regione ed addensamenti arroccati tra il Genovese di Ponente ed il Savonese orientale, lato costa, in genere soleggiato altrove. In serata nuovo infittimento delle nubi basse lungo le coste, invariato altrove.

Venti

Da deboli a moderati meridionali, rinforzi sui versanti padani dell’Appennino nel pomeriggio.

Mari

Generalmente mosso.

Temperature

In lieve aumento le minime sotto costa, massime stabili. Tassi di umidità lungo le coste attorno a 70-80%
Costa: min: +22°C/+26°C – max: +27°C/+31°C 
Interno: min: +16°C/+22°C – max: +26°C/+34°C

Redazione

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