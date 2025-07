Arpal prolunga l'allerta gialla per temporali fino alle 18 di oggi

Arpal prolunga l’allerta gialla per temporali sul centro levante della regione (B, C, D, E) fino alle 18:00 di oggi, lunedì 21 luglio ’25

"Confermato lo scenario atteso già nei giorni scorsi: in queste ore il Nord Italia, compresa la Liguria, è interessato da una fase perturbata che nelle prossime ore potrà favorire temporali forti anche sulla nostra regione associati a raffiche di vento, in particolare sul centro levante. In serata si attende un progressivo esaurimento dei fenomeni", si legge nel bollettino.

Sul ponente non si escludono locali episodi temporaleschi di forte intensità, seppur meno probabili.

Questa è la suddivisione in zone del territorio regionale: la zona A comprende il territorio lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia e la valle del Centa. La zona B si estende lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, includendo anche la Val Polcevera e l’Alta Val Bisagno. La zona C copre il tratto costiero da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, la Val Fontanabuona e la Valle Sturla. La zona D include la Valle Stura e l’entroterra savonese fino alla Val Bormida. Infine, la zona E comprende la Valle Scrivia, la Val d'Aveto e la Val Trebbia.