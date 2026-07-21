Servizi sociali, il Comune di Savona aggiorna l'organico: istituiti tre nuovi profili professionali

Il Comune si prepara ad accogliere nuove figure professionali nell'ambito dei servizi sociali e socio-educativi. La giunta ha approvato una delibera con cui vengono istituiti tre nuovi profili professionali: Funzionario psicologo, Funzionario pedagogista e Funzionario educatore socio-pedagogico, tutti appartenenti all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.

Il provvedimento si è reso necessario per adeguare il catalogo dei profili professionali dell'ente alle nuove esigenze organizzative e consentire l'assunzione del personale già prevista nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028. Il piano del fabbisogno di personale, infatti, contempla l'inserimento di tre funzionari psicologi, due funzionari educatori socio-pedagogici e un funzionario pedagogista, con contratti a tempo pieno e determinato della durata di 36 mesi.

La necessità di introdurre formalmente queste figure deriva anche dall'assegnazione di nuovo personale all'Ambito Territoriale Sociale del Comune nell'ambito del piano di reclutamento promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Complessivamente sono otto le unità assegnate che comprendono i profili di psicologo, pedagogista ed educatore socio-pedagogico, figure che fino ad oggi non erano presenti nel catalogo professionale del Comune.