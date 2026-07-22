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Alassino | 22 luglio 2026, 22:21

Andora, torna la Pastasciutta Antifascista: cena sociale e spettacolo dedicato alla Resistenza

Spazio anche al teatro con lo spettacolo-racconto "L'Oro della Resistenza". Durante l'evento raccolta fondi per la Caritas locale

Andora, torna la Pastasciutta Antifascista: cena sociale e spettacolo dedicato alla Resistenza

Sabato 25 luglio Andora ospiterà la tradizionale Pastasciutta Antifascista, iniziativa promossa dall'ANPI Andora e Val Merula che si svolgerà negli spazi della Parrocchia Santa Matilde, in via Cavour.

La serata prenderà il via alle 19 con l'accoglienza dei partecipanti, mentre alle 20 inizierà la cena sociale. Nel corso dell'evento sarà inoltre possibile effettuare una donazione a favore della Caritas di Andora.

A seguire, spazio al teatro con lo spettacolo-racconto "L'Oro della Resistenza", interpretato da Pier Di Pasqua e Renato Donati, con la partecipazione di Gianluca Guardone. L'iniziativa vedrà la presenza del Teatro dell'Attrito, protagonista della parte artistica della serata.

Per partecipare è consigliata la prenotazione, contattando il numero 349 2076796.

Redazione

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