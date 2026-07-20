"La Classica del Sorriso-Memorial Sergio Longoni": il 17 settembre la staffetta ciclistica da Andora a Sanremo

Giovedì 17 settembre 2026 prende il via la prima edizione de "La Classica del Sorriso – Memorial Sergio Longoni", staffetta ciclistica per tutti promossa da Fondazione Sacra Famiglia lungo la costa ligure: una grande festa di sport, solidarietà e territorio.

Protagoniste saranno 15 Fra' Bike, biciclette speciali a pedalata assistita progettate per persone con disabilità - tandem a guida mista e mezzi con pedana per carrozzine - guidate da volontari e operatori insieme ai residenti delle strutture della Fondazione. In tutto circa 200 partecipanti tra ospiti, operatori e volontari provenienti dalle sedi di Liguria, Piemonte e Lombardia.

Il percorso si snoderà lungo la nuova pista ciclabile della Riviera, infrastruttura ideale per un uso inclusivo e accessibile, toccando Andora, Cervo, San Bartolomeo al Mare, Diano Marina, Imperia, San Lorenzo al Mare, Santo Stefano al Mare, Riva Ligure e Taggia, con arrivo a Sanremo.

Alla partenza sarà presente il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, insieme ai rappresentanti delle istituzioni locali e regionali. Invitati i Sindaci di tutti i Comuni attraversati, gli assessori regionali e le realtà del terzo settore, del volontariato e dell'associazionismo sportivo del territorio.

L'evento nasce in un anno speciale per Fondazione Sacra Famiglia, che celebra tre ricorrenze: i 130 anni di attività della Fondazione, i 70 anni della sede di Andora e i 10 anni di quella di Loano.

La prima edizione è dedicata alla memoria di Sergio Longoni, imprenditore brianzolo fondatore di Longoni Sport e DF Sport Specialist, pioniere del retail sportivo specializzato in Italia e amico del progetto Fra' Bike, recentemente scomparso. Alla manifestazione parteciperà la famiglia di Longoni e una rappresentanza dei dipendenti dell’azienda.

Partenza: ore 9.30 – Fondazione Sacra Famiglia, via del Poggio 36, Marina di Andora. Arrivo: Sanremo, zona via Enrico Gavagnin, dopo le ore 15.00