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Eventi | 21 luglio 2026, 10:00

Gino Rapa porta a Toirano il viaggio nella lingua italiana tra parole perdute e curiosità

Giovedì 23 luglio in piazza della Libertà lo spettacolo linguistico-musicale con Simone Borasi. Un appuntamento tra etimologie, dialetti e racconti per riflettere sull’evoluzione del nostro patrimonio linguistico

Gino Rapa porta a Toirano il viaggio nella lingua italiana tra parole perdute e curiosità

Giovedì 23 luglio il suggestivo borgo di Toirano ospiterà Gino Rapa per un “viaggio” linguistico-musicale attraverso le curiosità della lingua italiana che parliamo ogni giorno, ma che non sempre conosciamo. L’autore sarà accompagnato, chitarra e voce, da Simone Borasi. 

“Cercherò di fare riflettere i presenti sull’impoverimento, da tempo in atto, del linguaggio e sul pericolo di perdere un patrimonio pervenuto a noi dal mondo classico. Non mancheranno curiosità, aneddoti divertenti, divagazioni nelle favole antiche, ma sempre attuali e nei dialetti, in particolare ovviamente quello ligure". 

L’appuntamento, aperto a tutti, è in piazza della Libertà alle ore 21. I libri di Gino Rapa, editi da Delfino Moro e con le prefazioni di Fiorella Mannoia, Roberto Vecchioni, Antonio Albanese, Brunello Cucinelli, contribuiscono a sostenere il reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale pediatrico Gaslini di Genova tramite la Onlus Cicogna Sprint. 

Redazione

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