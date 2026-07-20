Torna la musica barocca a Boissano: l'Ensemble MusAntica condurrà il pubblico alla scoperta del Grand Tour

La grande musica barocca torna a risuonare in provincia di Savona. Mercoledì 22 luglio alle ore 21 nella Chiesa di S.M.Maddalena di Boissano, l'Ensemble MusAntica condurrà il pubblico alla scoperta del Grand Tour, il viaggio culturale e musicale intrapreso nel periodo Barocco dai giovani del nord Europa alla scoperta dell'arte italiana.



Marco Bortoletti al flauto, Fabio Biale ed Edoardo Berta al violino, Angela Ferrando alla viola, Margherita Abrate al violoncello e William Vivino al clavicembalo porteranno il pubblico in un avvincente viaggio nella musica barocca italiana.



Le musiche di Vivaldi, Albinoni ,Tessarini e Scarlatti rievocheranno le atmosfere di un epoca di grande bellezza artistica. I concerti per archi di Vivaldi, l'opera 10 per flauto e archi, La Stravaganza di Tessarini e il concerto per flauto di Albinoni per un evento dadicato alla meraviglia artistica italiana.



Gli altri appuntamenti estivi, dopo i concerti a Teatro Aycardi del 27 giugno, l'1 di luglio a Stella e il 3 luglio a Calice Ligure per la stagione CalicEstate, porteranno i MusAntica il 13 agosto in Piazza san Pietro per il 60° Festival Teatrale di Borgio Verezzi con Maximilian Nisi in "Rosso Veneziano" Goldoni vs Vivaldi su testo di Mauro Canova, dal 22 al 24 agosto saranno in Francia all'Eglise Saint Didier de Crussol Alboussière per l'edizione 2026 del "Bachstock" Festival ed a Saint-Didier nella Chiesa di Saint Didier (Vaucluse).

