Quiliano, lo stato dei lavori post alluvioni fra il 2019 e il 2024: il Comune al lavoro per il completamento dell'adeguamento dell'alveo del torrente (FOTO)

12 milioni e 309mila euro di importi segnalati per urgenze sul territorio nel 2019, 2021 e 2024 e 9 milioni e 772mila euro finanziati con 56 interventi realizzati e tre che attualmente sono in corso di realizzazione.

Queste le cifre che sono state destinate al Comune di Quiliano in tre anni che hanno visto il territorio quilianese messo a dura prova con diversi danni alluvionali.

Il Sindaco Nicola Isetta li ha resi noti alla presenza dell'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone con il quale in mattinata ha svolto un sopralluogo sul territorio.

Tra gli interventi che dovranno essere ancora effettuati la sistemazione di via Cervaro, la messa in sicurezza dell'argine sinistro del torrente Trexenda (dove sono presenti i pozzi che alimentano le frazioni di Roviasca e Montagna) e l'adeguamento dell'attraversamento in via Tecci località Bersaggi.

2 milioni di euro tramite fondi del Ministero dell'Ambiente che transitano tramite la struttura commissariale regionale della protezione civile verranno investiti per il completamento dell'adeguamento dell'alveo dell'asta del torrente Quiliano cercando di risolvere i problemi legati all'esondazione.

"Aggiungiamo una pianificazione di tipo strutturale oltre alle somme urgenze - ha spiegato Giampedrone - Non abbiamo le risorse per affrontare tutto, ma credo che abbiamo instaurato un modello prioritario, il patto sui territori e poi il nostro lavoro è andare a prendere più risorse possibili, spenderle al meglio e nei tempi previsti".

Il sopralluogo ha interessato in particolare la frazione di Cervaro, dove sono stati illustrati un intervento già concluso di consolidamento del corpo stradale e un secondo intervento, attualmente in corso, per la messa in sicurezza dell'area in dissesto lungo la via, finanziati con risorse commissariali per complessivi 388 mila euro.



"Questi interventi dimostrano l'importanza di una strategia che non si limita a ripristinare quanto è stato danneggiato, ma punta a rendere il territorio più sicuro e resiliente - ha spiegato l'assessore regionale- È il modello che Regione Liguria porta avanti da anni insieme al Dipartimento nazionale della Protezione civile: cogliere ogni occasione per realizzare opere migliorative, riducendo il rischio futuro. Anche gli interventi di minore entità economica possono avere un valore fondamentale per una comunità, perché garantiscono collegamenti, servizi e sicurezza ai cittadini. Tutto questo è possibile grazie al dialogo costante con i Comuni, che conoscono il territorio e ne interpretano le esigenze. Quiliano, pur avendo un territorio fragile a livello idrogeologico, ha dimostrato un'ottima capacità di programmazione e una collaborazione efficace con la struttura commissariale e gli uffici regionali".



Le risorse hanno consentito di intervenire sulla messa in sicurezza dei corsi d'acqua, sul consolidamento di versanti e infrastrutture, sul ripristino della viabilità comunale e sul mantenimento dei collegamenti con le frazioni e le borgate montane, riducendo il rischio idrogeologico e garantendo la continuità dei servizi essenziali per la popolazione.

Tra gli interventi più rilevanti figurano il consolidamento delle opere sul torrente Quazzola, il ripristino delle difese spondali lungo il torrente Quiliano, numerosi interventi di consolidamento della rete viaria comunale e la realizzazione di nuovi attraversamenti e opere di protezione idraulica nelle aree maggiormente colpite dagli eventi alluvionali.

"Tra il 2019 e il 2024 il Comune di Quiliano e stato colpito più volte da eventi alluvionali che hanno messo a dura prova il nostro territorio, le infrastrutture e le comunità delle frazioni. Di fronte a queste emergenze non siamo rimasti fermi: abbiamo reagito con tempestività, assumendoci la responsabilità di attivare immediatamente tutte le procedure di somma urgenza e di riduzione del rischio, e di compilare nel modo giusto e corretto tutte le schede, con un unico obiettivo: quello di garantire la sicurezza dei cittadini e difendere il nostro territorio - ha spiegato il Sindaco Isetta - Durante questi anni questo Comune ha inviato numerose segnalazioni di interventi necessari, per un valore cornplessivo stimato in circa 12 milioni di euro. La Regione Liguria e la Protezione Civile nazionale e regionale hanno quindi riconosciuto all'Ente i relativi finanziamenti per un totale complessivo di circa 9,7 milioni di euro. Queste risorse straordinarie hanno permesso di mettere in sicurezza le aste fluviali, di ripristinare in viabilità, di consolidare le infrastrutture danneggiate, oltre ad assicurare i collegamenti essenziali alle nostre frazioni e borgate montane. Senza tutti questi interventi, numerose aree territoriali del nostro Comune avrebbero rischiato un progressivo isolamento e un inevitabile impoverimento sociale ed economico. Dietro questi numeri emerge tuttavia un significativo lavoro amministrativo. Per un Comune delle nostre dimensioni, il fatto di gestire quasi dieci milioni di euro di opere pubbliche comporta la necessità di affrontare procedure estremamente complesse, anticipare risorse, garantire la rendicontazione, sostenere pesanti vincoli di cassa e mantenere, allo stesso tempo, l'ordinaria attivita dell'ente, a partire dai servizi essenziali erogati alla popolazione. Questo sforzo ha coinvolto senza sosta, durante tutti questi anni, Amministrazione comunale, gli uffici tecnici e quelli finanziari, dimostrando cornpetenza, senso delle istituzioni e grande spirito di servizio".

"Questa esperienza conferma una convinzione precisa: in difesa del territorio non può essere affrontata lasciando soli i Comuni. Servono una collaborazione istituzionale stabile, risorse certe e tempi amministrativi rapidi. Per questo desidero esprimere un sincero ringraziamento alla Protezione Civile Nazionale e Regionale, alla Struttura Tecnica della Regione Liguria e, in particolare, all'Assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone che, sia durante la Presidenza Toti sia oggi con la Presidenza Bucci, ha sempre garanlito una rilevante attenzione, una grande disponibilità e, soprattutto, una concreta capacità di risposta alle esigenze del nostro territorio - ha concluso il primo cittadino quilianese - La sicurezza dello stesso non rappresenta soltanto una voce di bilancio: + un investimento rivolto al futuro delle nostre comunità. Ogni euro destinato alla prevenzione e alla messa in sicurezza significa proteggere famiglie, imprese, infrastrutture, e permette di preservare la possibilità di continuare a vivere nelle nostre frazioni. E proprio su questa strada che continueremo a lavorare, can determinazione, responsabilità istituzionale, e nella consapevolezza del fatto che la tutela e preservazione del territorio rappresentino una delle priorità assolute per il futuro della Città di Quiliano".