Carcare, partono i lavori per mettere in sicurezza il marciapiede all’incrocio tra via Sanguineti e via del Collegio

Sono iniziati i lavori di riqualificazione del marciapiede all’incrocio tra via Sanguineti e via del Collegio, a Carcare. Un intervento atteso dall’amministrazione comunale, che punta a migliorare la sicurezza di uno dei punti maggiormente frequentati dai pedoni.

Il cantiere è stato allestito nelle scorse ore con le transenne e la segnaletica temporanea necessarie a garantire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza. Durante l’intervento, i pedoni sono invitati a utilizzare il marciapiede sul lato opposto della strada, seguendo le indicazioni predisposte per l’attraversamento dell’area interessata.

L’opera prevede il rifacimento e l’adeguamento del marciapiede, con l’obiettivo di renderlo più sicuro e accessibile, eliminando le criticità presenti in corrispondenza dell’incrocio. Pur trattandosi di un intervento di dimensioni contenute, il Comune lo considera significativo per la tutela dell’incolumità di chi percorre quotidianamente quel tratto di viabilità urbana.

L’amministrazione ha chiesto comprensione ai cittadini per i temporanei disagi alla circolazione e ai percorsi pedonali, sottolineando come i lavori rientrino in un più ampio programma di manutenzione e miglioramento degli spazi pubblici. Al termine dell’intervento, l’attraversamento dell’incrocio sarà più agevole e rispondente ai requisiti di sicurezza e accessibilità.