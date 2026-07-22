Carcare porta l’acqua a Negreppie: approvato il progetto da circa 418mila euro

La Giunta comunale di Carcare ha approvato il progetto esecutivo per l’estensione della rete acquedottistica in località Negreppie, zona attualmente non servita dall’acquedotto pubblico. L’opera consentirà di ampliare il servizio idrico comunale e collegare le utenze presenti alla rete di distribuzione esistente.

Il progetto, redatto dall’ingegner Paolo Bagnasco, prevede la realizzazione dei lavori attraverso due lotti funzionali. Il primo comprende la costruzione della stazione di sollevamento con una vasca di accumulo da 3 metri cubi, la posa di circa 1.580 metri di tubazione di mandata, la realizzazione di un nuovo serbatoio interrato da 25 metri cubi e il primo tratto della rete di distribuzione, con il collegamento a nove utenze.

Il secondo lotto riguarderà invece il completamento del ramo secondario, attraverso la posa di ulteriori 650 metri di tubazione e l’allaccio di altre dieci utenze.

L’investimento complessivo previsto ammonta a 418.216,74 euro. Il primo lotto avrà un quadro economico di 341.275,74 euro, di cui circa 288.787 euro destinati ai lavori, mentre per il secondo è prevista una spesa di 76.941 euro, con opere per poco più di 62 mila euro. Per l’avvio della prima tranche dei lavori il Comune ricorrerà all’accensione di un mutuo da 140 mila euro.

L’intervento partirà dalla nuova vasca di sollevamento prevista in località Negreppie, dove sarà installato il sistema di pompaggio. Da qui la condotta interrata raggiungerà il nuovo serbatoio di accumulo, collocato a circa 507 metri sul livello del mare, che garantirà la disponibilità della riserva idrica necessaria per le utenze poste a valle.

Il progetto comprende opere edili e impiantistiche, sistemi di telecontrollo, adeguamenti elettrici e tutte le attività necessarie alla realizzazione dell’opera, comprese le procedure legate alla sicurezza del cantiere, agli eventuali frazionamenti e all’acquisizione delle aree interessate.

Il dimensionamento della nuova rete è stato definito sulla base del fabbisogno previsto per le utenze da servire: 18 nuclei da quattro persone ciascuno e un’utenza da dieci persone, per un totale stimato di 82 abitanti.