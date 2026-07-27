Savona, riqualificazione della spiaggia sotto al Priamar: avviata la Conferenza dei servizi

Un passo avanti nell'iter di riqualificazione della spiaggia sotto al Priamar, destinata a diventare uno spazio dedicato allo sport e una spiaggia libera attrezzata.

I soggetti che hanno presentato la proposta progettuale più aderente alle richieste del bando, Nicola Avignone (Mare Sport Bergeggi) e Daniele Guatti di Eco2 Srl, hanno presentato al Comune il PFTE – Progetto di fattibilità tecnico-economica – il primo dei due livelli successivi di approfondimento tecnico, cui seguirà il Progetto esecutivo. Questo ha permesso di attivare l'iter della Conferenza dei servizi, che dovrà esaminare il progetto. Successivamente Palazzo Sisto potrà avviare la gara.

La proposta progettuale del raggruppamento temporaneo di imprese composto da Nicola Avignone e Daniele Guatti di Eco2 Srl prevede la realizzazione di aree sportive, oltre a una spiaggia per i cani e a vari servizi, comprese le strutture per l'accessibilità delle persone con disabilità. Viene inoltre garantito il mantenimento del circolo nautico attualmente presente.

"È un altro passo verso la riqualificazione di uno degli arenili più belli della città – spiega l'assessore Francesco Rossello –. L'obiettivo è avere il progetto pronto entro l'autunno per metterlo a gara e, salvo impedimenti, arrivare all'apertura il prossimo anno".

L'intervento permetterà di riqualificare una delle spiagge più frequentate ed estese della città, vicina al centro e purtroppo recentemente oggetto di fatti di cronaca. La realizzazione del progetto consentirà infatti di avere uno spazio più fruibile, accessibile a tutti, comprese le persone con disabilità, per le quali attualmente sono presenti barriere di accesso. L'area potrà inoltre diventare parte di un più ampio intervento dedicato ai giovani e alla riqualificazione complessiva degli spazi sotto al Priamar e dei vicini giardini.