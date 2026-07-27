Bardineto torna al tempo dei Del Carretto e celebra il legame con la famiglia Grimaldi di Monaco

Una giornata dedicata alla memoria, alle tradizioni e ai legami storici che uniscono Bardineto alla dinastia dei Del Carretto e alla famiglia Grimaldi di Monaco. Domenica 2 agosto il Comune, in collaborazione con Andrea Carnino, giornalista e divulgatore storico-culturale, e con il Comitato per la tutela del patrimonio e delle tradizioni dell’Associazione Internazionale Regina Elena Odv, promuove un appuntamento per celebrare questo importante capitolo della storia locale.

Il programma prenderà il via alle 10 con il ritrovo dei partecipanti e dei gruppi storici davanti alla chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista. Alle 10.30 sarà celebrata la Santa Messa, al termine della quale partirà la sfilata dei gruppi storici verso il Castello dei Del Carretto.

Nel cuore del borgo si terrà la cerimonia commemorativa, con gli interventi del sindaco di Bardineto Mario Basso, dei rappresentanti del Consiglio regionale della Liguria e dei Comuni storicamente legati alla famiglia Del Carretto. A seguire, Andrea Carnino illustrerà il legame tra Bardineto, i Del Carretto e i Grimaldi di Monaco.

La giornata si concluderà con un rinfresco. La partecipazione all’iniziativa è libera.