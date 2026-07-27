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Attualità | 27 luglio 2026, 13:04

Savona, musiche di Frescobaldi e Cimarosa in Cappella Sistina

Concerto per "I Giovedì della Meraviglia" e il progetto "Aperti al MAB"

Savona, musiche di Frescobaldi e Cimarosa in Cappella Sistina

Dopo il grande successo del primo concerto del 2 luglio in Cappella Sistina si concludono ora "I Giovedì della Meraviglia", l'iniziativa realizzata dal Complesso Museale della Cattedrale e Cappella Sistina in collaborazione con l'Archivio Storico e Biblioteca della Diocesi di Savona-Noli per il progetto "Aperti al MAB 2026".

Il 30 luglio alle ore 21:15 presso il monumento roveresco sito nel centro storico (accesso da piazza del Duomo) il maestro Antonio Delfino suonerà nuovamente l’organo Piccaluga 1764 proponendo musiche composte tra il XVII e il XIX secolo da autori quali Girolamo Frescobaldi, Pietro Langman e Domenico Cimarosa.

La Sistina sarà aperta alle visite del pubblico dalle ore 20:30 alle 22:30. L'ingresso sarà libero e gratuito

C.S.

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