Savona, musiche di Frescobaldi e Cimarosa in Cappella Sistina

Dopo il grande successo del primo concerto del 2 luglio in Cappella Sistina si concludono ora "I Giovedì della Meraviglia", l'iniziativa realizzata dal Complesso Museale della Cattedrale e Cappella Sistina in collaborazione con l'Archivio Storico e Biblioteca della Diocesi di Savona-Noli per il progetto "Aperti al MAB 2026".

Il 30 luglio alle ore 21:15 presso il monumento roveresco sito nel centro storico (accesso da piazza del Duomo) il maestro Antonio Delfino suonerà nuovamente l’organo Piccaluga 1764 proponendo musiche composte tra il XVII e il XIX secolo da autori quali Girolamo Frescobaldi, Pietro Langman e Domenico Cimarosa.

La Sistina sarà aperta alle visite del pubblico dalle ore 20:30 alle 22:30. L'ingresso sarà libero e gratuito