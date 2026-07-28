Cooperativa Olivicola di Arnasco, archiviata l’inchiesta sui fondi europei "Accertata la regolarità della gestione"

“La vicenda giudiziaria relativa alla verifica della legittimità della percezione dei contributi europei destinati al settore olivicolo, avviata dalla Procura Europea con riferimento alla gestione della Cooperativa nel periodo 2017-2023, si è conclusa positivamente”.

A comunicarlo è la Cooperativa Olivicola di Arnasco, che aggiunge: “Nel corso delle capillari e minuziose attività di indagine svolte, abbiamo sempre collaborato con le Autorità competenti, mettendo a disposizione tutta la documentazione richiesta, nella piena convinzione della legittimità e della trasparenza del nostro operato. A conclusione delle approfondite verifiche investigative, dopo aver acquisito e valutato ogni utile elemento documentale, il Procuratore Europeo delegato, in data 7 gennaio 2026, ha ritenuto di formulare richiesta di archiviazione del procedimento, avendo accertato l’insussistenza del fatto originariamente ipotizzato”.

“A fondamento della richiesta, la Procura Europea ha confermato di aver verificato il possesso, da parte della Cooperativa, di tutti i requisiti necessari per ottenere il finanziamento pubblico richiesto in qualità di Organizzazione di Produttori. Sono stati accertati la congruità del numero dei soci aderenti, il valore e l’entità della produzione conferita dagli stessi, la regolarità delle transazioni bancarie effettuate nel tempo e la corretta attuazione del programma finanziato dall’Unione Europea, già favorevolmente valutato dalle competenti autorità nazionali”.

“Il 9 ottobre 2025, la Camera Permanente n. 8 della Procura Europea, con sede in Lussemburgo, condividendo integralmente la richiesta presentata, ha deliberato l’archiviazione del caso, dandone comunicazione alle competenti autorità nazionali. Successivamente, con decreto del 25 marzo 2026, anche il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona, condividendo gli esiti dell’indagine, ha disposto la definitiva archiviazione del procedimento, evidenziando l’esaustività delle verifiche svolte dalla Procura Europea e la non necessità di ulteriori attività investigative”.

“Nella giornata del 21 luglio 2026, nel corso dell’Assemblea dei Soci, il presidente Luciano Gallizia e il legale della Cooperativa, avvocato Fabio Giuseppe Lucchesi, hanno illustrato ai soci l’intero percorso processuale e gli esiti definitivi della vicenda, rispondendo alle domande dei presenti e condividendo la documentazione ufficiale”.

La Cooperativa Olivicola di Arnasco accoglie con soddisfazione la conclusione di una vicenda che ha coinvolto l’ente e il suo presidente per diversi anni: “L’esito dei provvedimenti adottati ha confermato la correttezza dell’operato della Cooperativa, sia nella gestione amministrativa dell’Organizzazione di Produttori sia nella fase di accesso ai finanziamenti europei previsti dal programma finanziato”.

Con rinnovata serenità, la Cooperativa “continuerà quindi a dedicarsi alla valorizzazione dell’olivicoltura del territorio, sostenendo i propri soci e promuovendo l’olio extravergine di oliva ligure, proseguendo con immutato entusiasmo un percorso che da oltre quarant’anni caratterizza il proprio impegno”.