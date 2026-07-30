Albenga, nuovi spazi al "Galileo Galilei" per gli studenti con disabilità: completato l’adeguamento dell’ex biblioteca

Nell’ottica di garantire la massima inclusione, il benessere e, soprattutto, la sicurezza degli alunni con disabilità, la Provincia di Savona ha promosso un intervento di adeguamento degli spazi presso l’Istituto Tecnico Industriale “Galileo Galilei” di Albenga.

L’operazione, resa necessaria dall’incremento delle iscrizioni, ha riguardato la riqualificazione della ex biblioteca, consentendo la realizzazione di una nuova aula didattica all’interno del plesso scolastico situato in Regione Rapalline.

Il nuovo ambiente è destinato ad accogliere studenti con bisogni educativi speciali, offrendo uno spazio adeguato, funzionale e sicuro; un risultato ottenuto grazie anche alla collaborazione della Dirigenza scolastica e del Personale dell’Istituto, che si sono dimostrati estremamente disponibili.

La razionalizzazione è stata attuata attraverso una riorganizzazione interna, che ha previsto il trasferimento delle funzioni originariamente collocate nella biblioteca al piano terra.

L’intervento è stato completato con la ritinteggiatura delle pareti, al fine di rendere l’aula più accogliente e idonea alle attività didattiche. L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno della Provincia volto a migliorare la qualità degli edifici scolastici e a garantire pari opportunità di accesso all’istruzione per tutti gli studenti.