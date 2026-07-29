"Armonie musicali nel tempo" in un concerto ad Albissola Marina

Giovedì 30 luglio alle ore 21 all'Oratorio San Giuseppe, in piazza della Concordia, l'associazione culturale Pro Musica Antiqua organizza il concerto "Armonie musicali nel tempo". Il tema della serata sarà "Lo strumento scordato e il computer perfetto: chi vince la sfida della libertà?".

I ragazzi e le ragazze del progetto "Armonie musicali nel tempo - percorso storico dal Rinascimento all'era digitale" parleranno con il pubblico del rapporto fra musica e tecnologia e parteciperanno al concerto. Interverranno Rosanna Lavagna (laboratorio di filosofia), Davide Alpino (laboratorio di musica elettronica) e Augusto Perseo (laboratorio di computer). A seguire un breve concerto di Pro Musica Antiqua con Maria Catharina Smits (soprano), Filippo Piceda (bombarda), Gaetano Conte (dulciana e flauti) e Mario Del Grosso (clavicembalo).

Per informazioni si può telefonare ai numeri 019823695 e 3713183936 o scrivere un'e-mail all'indirizzo info@promusicantiqua.it.