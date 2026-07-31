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Attualità | 31 luglio 2026, 10:11

TARI, a Cairo ritocco delle tariffe: rincari attorno al 3%

Il sindaco Lambertini: "Con l'aumento dei costi non potevamo fare diversamente, ma siamo rimasti vicini ai valori precedenti. L’obiettivo è migliorare il servizio"

TARI, a Cairo ritocco delle tariffe: rincari attorno al 3%

Il Consiglio comunale di Cairo Montenotte ha approvato ieri sera le nuove tariffe TARI. A fare il punto è il sindaco Paolo Lambertini.

"L’aumento è contenuto, intorno al 3% — spiega —. Considerata la situazione attuale, caratterizzata dall’aumento dei costi, tra cui quello del gasolio, non potevamo fare diversamente. A differenza di altre realtà, però, siamo rimasti vicini alle tariffe precedenti".

L’obiettivo, aggiunge il primo cittadino, è mantenere le tariffe su questi livelli, migliorando al tempo stesso la qualità del servizio.

"Ci sono alcune difficoltà con l’azienda, ma stiamo lavorando per arrivare a una soluzione e portare a termine il percorso", conclude Lambertini.

Graziano De Valle

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