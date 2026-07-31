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Attualità | 31 luglio 2026, 09:08

"Non abbandonare gli animali": il nuovo spot della Polizia di Stato contro il fenomeno estivo

Online sui social, WhatsApp e sul web il video con Joy e la sua padrona. L’appello: l’abbandono è un reato e mette in pericolo animali e automobilisti

&quot;Non abbandonare gli animali&quot;: il nuovo spot della Polizia di Stato contro il fenomeno estivo

Da oggi sui canali ufficiali social della Polizia di Stato, su Whatsapp e sul web il nuovo spot contro il fenomeno, particolarmente diffuso durante l’estate, dell’abbandono degli animali domestici. 

Una condotta che, oltre a costituire un reato, rappresenta un vero e proprio tradimento per “gli amici animali”. Inoltre, l’abbandono può mette in serio pericolo sia l’animale sia coloro che si mettono alla guida . 

Nello spot, realizzato dalla Polizia di Stato,  si vede una poliziotta che, terminata la sua giornata lavorativa , ritorna a casa , prepara la valigia e, finalmente, parte in vacanza con la sua Joy. 

"#L’amiciziaèunacosaseria. Non abbandonare gli animali!", si legge nella nota. 

Redazione

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