Albenga, il Consiglio comunale entra nell’era digitale: nuova microfonia, telecamere e schermi in aula

Si è svolta nella serata di ieri, giovedì 30 luglio, la prima seduta del Consiglio Comunale di Albenga con il nuovo sistema tecnologico dedicato alla gestione dei lavori consiliari, che comprende una moderna microfonia e un nuovo impianto di telecamere pensati per migliorare sia lo svolgimento delle sedute sia la loro fruizione da parte dei cittadini.

Grazie al nuovo sistema audiovisivo, i cittadini che seguono il Consiglio Comunale da remoto possono ora assistere ai lavori con immagini di maggiore qualità, inquadrature più precise dei consiglieri, degli assessori e del sindaco durante gli interventi e con l'indicazione a video del nominativo dell'oratore e della lista di appartenenza. Un'evoluzione che rende la diretta più chiara, intuitiva e facilmente comprensibile anche per chi segue i lavori da casa.

Le novità riguardano anche la gestione interna della seduta. Ogni amministratore, durante il proprio intervento, può visualizzare sui due schermi installati nella sala consiliare il tempo a disposizione e quello già trascorso, così da agevolare il rispetto delle tempistiche previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Gli stessi schermi rappresentano inoltre uno strumento utile anche per il pubblico presente in aula, che può visualizzare in ogni momento l'argomento in discussione, l'ordine dei lavori e i tempi della seduta, favorendo una partecipazione più consapevole.

Lavoro agevolato anche per gli uffici comunali in particolare per la stesura dei verbali e la registrazione di presenze e votazioni.

Il Presidente del Consiglio Comunale, Alberto Passino, che ha seguito tutte le fasi del percorso di progettazione e installazione del nuovo sistema, ha coordinato con efficacia questa prima seduta svolta con la nuova tecnologia, consentendo un avvio ordinato e funzionale.

Il nuovo impianto consentirà quindi di rendere ancora più efficiente lo svolgimento delle sedute consiliari, semplificando il lavoro degli uffici comunali, supportando l'attività della Presidenza del Consiglio e offrendo ai cittadini, sia presenti in aula sia collegati da casa, un servizio più moderno, accessibile e trasparente.