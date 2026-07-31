Savona fa da apripista: Gabriella Partesotti è la prima italiana con la carta d'identità senza scadenza

Gabriella Partesotti, savonese, è la prima italiana a ricevere il nuovo documento a validità illimitata per gli over 70. È partita da Savona una delle novità più significative introdotte nella pubblica amministrazione.

Infatti, dal 30 luglio 2026, le persone che hanno compiuto 70 anni non devono più preoccuparsi del rinnovo decennale della carta d'identità: le nuove emissioni avranno validità illimitata (amministrativamente fissata a 50 anni).

La misura, introdotta nell'ambito dei decreti di semplificazione del Governo, punta a tagliare la burocrazia per gli anziani e ad alleggerire il carico di lavoro degli uffici anagrafici dei Comuni italiani.

Gabriella Partesotti si è presentata agli sportelli dell'Anagrafe di via Manzoni con la fototessera già pronta. Una pratica durata pochi minuti, ma destinata a segnare un passaggio importante: grazie alle nuove disposizioni, per chi ha superato i 70 anni non sarà più necessario rinnovare periodicamente il documento d'identità.

Originaria di Altare, ha insegnato in diversi istituti della provincia prima di ricoprire, negli anni Novanta, il ruolo di vicepreside dell'Istituto Nautico "Leon Pancaldo", e come insegnante dell'Ipsia.

Questa volta, però, non si è presentata come insegnante o dirigente. La mattinata di ieri si è conclusa con il rilascio di altre 19 Carte d'identità elettroniche, ma il primato resterà a Gabriella Partesotti, la prima italiana a ricevere il nuovo documento a validità illimitata per gli over 70.