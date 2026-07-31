Celle, approvato il PEF dei rifiuti: riduzione tra l'1 e il 2% della TARI

Rigore finanziario, attenzione al sociale ed efficienza dei servizi: sono gli elementi alla base dei recenti provvedimenti economici e regolamentari approvati dall’amministrazione comunale di Celle Ligure, che comprendono la validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) TARI 2026–2029, le importanti novità sociali del Regolamento TARI e l’approvazione dell’assestamento di bilancio da circa 1,65 milioni di euro.

TARI 2026: Servizi potenziati e tariffe in riduzione - "In attuazione della Deliberazione ARERA 397/2025/R/Rif (Metodo MTR-3) e del Decreto ARLIR n. 156 del 21/07/2026, è stato approvato il PEF unitario 2026–2029. Nonostante l'aumento dei costi generali del servizio legato all'estensione dello spazzamento affidato a SAT oltre il centro storico (scelta intrapresa per liberare risorse di spesa corrente da destinare ad altre priorità, come lo PSIR), l'elaborazione dei dati evidenzia un andamento favorevole per i contribuenti - spiegano in una nota l'amministrazione comunale - In totale, considerando la somma di parte fissa e parte variabile, tutte le utenze — sia domestiche sia non domestiche — vedranno una riduzione media delle tariffe compresa tra l'1% e il 2%".

"Per le utenze domestiche, la quota fissa registra una riduzione media compresa tra l’1,3% e il 2% rispetto al 2025, applicata a tutte le fasce. Anche la quota variabile è generalmente in diminuzione, con due sole eccezioni dovute ad adeguamenti minimi: un aumento di 0,61 euro per i nuclei di un componente nella Fascia A e di 0,05 euro per quelli di quattro componenti nella Fascia D. Per quelle non domestiche, le tariffe risultano mediamente in calo per le attività economiche. Tra gli esempi, bar, caffè e pasticcerie beneficiano di una riduzione di 0,17 euro al metro quadrato, ristoranti e trattorie di 0,28 euro al metro quadrato, mentre per gli stabilimenti balneari la diminuzione è pari a 0,02 euro al metro quadrato. Tale risultato deriva dalla scelta di rafforzare il contrasto all’evasione fiscale, con un duplice obiettivo: ampliare la superficie imponibile per distribuire il carico fiscale in modo più equo e recuperare risorse da destinare alla riduzione dei costi del PEF".

Modifiche al Regolamento TARI: più tutela per le fasce fragili - A completamento della manovra sulla TARI, l’Amministrazione ha approvato importanti modifiche al relativo Regolamento, frutto del lavoro congiunto degli uffici comunali, dei Servizi Sociali e del Centro di Ascolto della Parrocchia di Celle.

"L’analisi delle criticità del testo precedente ha consentito di introdurre correttivi mirati, pensati per offrire un sostegno concreto alle famiglie in difficoltà economica e alle persone con disabilità. In particolare, la soglia ISEE per accedere all’esenzione totale dal pagamento della TARI viene innalzata da 7.000 a 9.000 euro - spiega l'amministrazione comunale - Viene inoltre ampliata in modo significativo la possibilità di richiedere la rateizzazione: il limite ISEE passa infatti da 7.000 a 15.000 euro. Sono previste anche agevolazioni pari al 50% per i nuclei familiari in cui sia presente una persona con disabilità superiore al 66%. Viene superato il precedente vincolo, che riconosceva l’esenzione esclusivamente alla persona con disabilità che viveva sola o con al massimo un convivente, senza criteri ISEE. La nuova disciplina elimina i limiti legati al numero dei componenti conviventi e stabilisce come unico requisito un ISEE familiare non superiore a 15.000 euro. In questo modo si amplia la platea dei beneficiari e si garantisce un sistema più equo".

Variazione di Bilancio: 1,65 milioni di euro per opere e manutenzioni - "La manovra, del valore complessivo di 1,65 milioni di euro, è sostenuta dall’applicazione di circa 1,25 milioni di euro di avanzo di amministrazione, destinati a coprire esigenze manutentive, progettuali e gestionali dell’Ente".

"Tra gli interventi principali figurano 400.000 euro per la sistemazione idrogeologica e la messa in sicurezza di Via Marucchi e 300.000 euro per la manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali, con lavori previsti, tra le altre, in Via Crocetta, Via Gioia, Via Alla Costa, Via Risso, Via Lanza e Via Crovara. Sono inoltre stanziati 100.000 euro per la manutenzione straordinaria dei vialetti sotto i pini della Passeggiata a Mare, 60.000 euro per la riqualificazione del teatrino adiacente al Palazzo Comunale e 53.245 euro per interventi diffusi di manutenzione sulle strade comunali".

"La variazione di bilancio destina risorse anche alla progettazione e al supporto tecnico delle opere previste sul territorio. In particolare, sono previsti 51.000 euro, finanziati con contributo ministeriale, per la progettazione esecutiva del collettore antiallagamento nel centro cittadino; 45.000 euro per consulenze e procedure di gara relative alle concessioni demaniali; 38.000 euro, anch’essi finanziati con contributo ministeriale, per il PFTE della regimazione delle acque in Via Biestri – Lotto 2; e 36.600 euro, sempre da contributo ministeriale, per il PFTE della messa in sicurezza del Lungomare Crocetta. A questi si aggiungono 18.553 euro per progettare la nuova base scout, i servizi igienici e le docce della spiaggia libera adiacente, nonché per riqualificare l’area".

"Completano il quadro 40.000 euro per la pulizia di fiumi e torrenti, 35.492 euro per interventi nei plessi scolastici e 21.500 euro per arredi cimiteriali - sottolineano dall'amministrazione comunale - L’assestamento consente infine di coprire circa 150.000 euro di spese pregresse e adeguamenti. Tra queste rientrano 109.788 euro per i conguagli del Canone C2 relativi al Progetto ELENA per il risparmio energetico, riferiti alle annualità dal 2021 al 2024, e 19.742 euro per gli adeguamenti ISTAT arretrati dal 2020 al 2024 sul Canone C1, oltre ai costi derivanti dagli aumenti contrattuali del personale".

Il sindaco, con delega al Bilancio, Marco Beltrame, entra nel dettaglio della manovra: "Siamo pienamente consapevoli che la riduzione della TARI sia contenuta e quantitativamente minima, tra 1% ed il 2%, ma va letta all'interno del contesto storico ed economico in cui viviamo. In un momento storico contrassegnato da aumenti generalizzati e continui in ogni settore — dalle bollette energetiche alle tariffe dei servizi — riuscire a invertire la rotta e diminuire una tariffa locale è un risultato tutt'altro che scontato. Questo traguardo è il frutto di una scommessa ponderata promossa da me in quanto assessore di riferimento e dalla Responsabile del servizio, Rag. Anna Dolla, e sostenuta da tutto l’Ufficio Finanze e Tributi e da tutta l’amministrazione".

"Nel valutare l’estensione del servizio di spazzamento alle aree esterne al centro storico e il potenziamento delle operazioni di pulizia, abbiamo seguito un principio chiaro: valorizzare il recupero dell’evasione fiscale. Questa azione ha una duplice funzione: aumenta la superficie imponibile, consentendo una distribuzione più equa della tariffa tra i cittadini, e recupera risorse da destinare direttamente alla riduzione dei costi del PEF".

"Consapevoli della complessa architettura di calcolo che sta dietro alla composizione dei PEF e delle tariffe, abbiamo impostato il lavoro ragionando sull'obiettivo di mantenere le tariffe quantomeno invariate rispetto all'anno precedente, pur a fronte dell'aumento dei servizi e dei costi generali. Come Assessore al Bilancio, ho voluto assumermi in prima persona questo rischio calcolato: nel caso peggiore, avevamo stimato un 'paracadute' che avrebbe contenuto l'eventuale rincaro entro un massimo dell'1,5%".

"Grazie al lavoro straordinario, meticoloso ed eccellente degli uffici, siamo riusciti non solo a evitare i rincari, ma addirittura a ridurre la tariffa. In un'epoca di rincari diffusi, aver garantito più servizi alla cittadinanza, assorbendo i maggiori costi del PEF e riducendo al contempo le bollette — seppur di poco —, è un risultato che dimostra una gestione attenta e virtuosa. Parallelamente, l'intervento sul Regolamento TARI rappresenta un grande passo avanti dal punto di vista sociale. Desidero ringraziare di cuore i Servizi Sociali e Il Centro di Ascolto della parrocchia di Celle: grazie al lavoro d'insieme e all'ascolto del territorio, siamo riusciti a correggere le criticità esistenti, allargando le tutele per i nuclei familiari fragili e per le persone con disabilità".

"Infine, la variazione di bilancio da 1,65 milioni di euro dimostra la capacità di questa amministrazione di gestire le risorse pubbliche con solidità e visione: da un lato mettiamo in campo una programmazione concreta per la sicurezza, le asfaltature e i progetti del futuro; dall'altro dimostriamo la flessibilità contabile necessaria per far fronte ad oltre 150 mila euro di spese arretrate e impreviste, senza mai intaccare i servizi o gravare sulla comunità. Ringrazio tutti gli uffici comunali e i colleghi Assessori per la preziosa sinergia che rende possibili questi risultati".

"Desidero ringraziare di cuore tutto l'Ufficio Finanze e Tributi per la professionalità, il supporto e la determinazione con cui ha lavorato per rendere possibile questo obiettivo. Un sentito ringraziamento va inoltre alla società SAT, che ha lavorato in costante contatto e sintonia con i nostri uffici comunali per predisporre la propria parte di PEF, sempre nell'ottica di un'ottimizzazione dei costi e dell'efficienza dei servizi. Infine, voglio rivolgere un pensiero di sincera gratitudine a tutti i dipendenti di SAT assegnati a Celle Ligure: li incontro personalmente ogni giorno, vedo sul campo la dedizione, il lavoro che svolgono quotidianamente e la grande flessibilità che ci garantiscono costantemente a presidio del nostro territorio", conclude.