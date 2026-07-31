Possibilità per i Comuni di assegnare al personale delle Forze Armate e dei Vigili del Fuoco la riserva di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Questa la modifica alla legge regionale 10/2004, "Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica", inserita nel Ddl 121, cosiddetto ‘Omnibus’, approvata dal Consiglio regionale su proposta dell’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola.
Attraverso questo provvedimento, le amministrazioni locali potranno assegnare a queste categorie fino al 15% degli alloggi resi disponibili annualmente sul territorio comunale. La misura in oggetto, oggi estesa, era già attuabile per Forze dell'Ordine e Polizia Locale.
"È un provvedimento importante che nasce da una proficua interlocuzione con il sindacato S.I.A.M.O. Esercito che ringrazio per la collaborazione dimostrata - spiega l'assessore regionale all'Edilizia e alle Politiche abitative Marco Scajola -. Le Forze Armate e i Vigili del Fuoco avranno, di fatto, una possibilità in più che fino a oggi non avevano. Regione Liguria si dimostra, ancora una volta, attenta alle esigenze di tutte le categorie, pronta al dialogo costruttivo in totale collaborazione con i Comuni e le Arte".
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Attualità | 31 luglio 2026, 12:25
Edilizia pubblica, via libera della Regione alla riserva di alloggi per militari e Vigili del Fuoco
l'assessore Scajola :" "È un provvedimento importante che nasce da una proficua interlocuzione con il sindacato S.I.A.M.O. Esercito che ringrazio per la collaborazione dimostrata"
Possibilità per i Comuni di assegnare al personale delle Forze Armate e dei Vigili del Fuoco la riserva di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Questa la modifica alla legge regionale 10/2004, "Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica", inserita nel Ddl 121, cosiddetto ‘Omnibus’, approvata dal Consiglio regionale su proposta dell’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola.