Pietra, controlli della Polizia Locale: sequestrate decine di attrezzature lasciate sulle spiagge libere e risolto un furto in un negozio

Prosegue l'attività di controllo del territorio da parte della Polizia Locale di Pietra Ligure. Nel corso del mese di luglio il Comando ha intensificato i servizi di vigilanza sul litorale, nel centro storico e nelle aree di maggiore afflusso, con interventi mirati alla tutela della sicurezza urbana, del decoro e del rispetto delle regole.

Tra le operazioni di maggiore rilievo figura quella condotta sulle spiagge libere di ponente e levante contro l'occupazione abusiva degli arenili. Gli agenti hanno rimosso e sequestrato numerose attrezzature lasciate incustodite oltre l'orario consentito, in violazione dell'ordinanza balneare comunale. Nel dettaglio sono stati recuperati circa 20 ombrelloni, oltre 25 tra sedie e sdraio, oltre a tende e altri accessori da spiaggia, consentendo la restituzione degli spazi alla libera fruizione di residenti e turisti.

L'attività di pattugliamento ha interessato anche il mercato settimanale, le vie del centro storico e le zone più frequentate della città.

Tra gli interventi effettuati, la Polizia Locale è intervenuta in seguito a un furto ai danni di un esercizio commerciale di via Matteotti. Grazie al tempestivo intervento degli agenti, al supporto della Centrale Operativa e alla collaborazione di un cittadino, è stato possibile rintracciare la responsabile, recuperare la refurtiva e ottenere il completo risarcimento del danno.

Soddisfatti il sindaco Luigi De Vincenzi e il consigliere delegato alla Polizia Locale Umberto Bona: "I risultati conseguiti nel mese di luglio dimostrano l'efficacia dell'assetto operativo messo in campo e la professionalità del nostro Comando di Polizia Locale. La presenza costante e puntuale degli agenti sul territorio rappresenta un presidio fondamentale per la prevenzione dei reati e per la tutela del decoro urbano. Il piano di controlli e il capillare monitoraggio attuati in questo primo scorcio d'estate saranno naturalmente replicati e mantenuti con la stessa intensità per tutto il mese di agosto, con l'obiettivo prioritario di assicurare sicurezza e tutela del territorio e a tutti i nostri cittadini e ai numerosi turisti una stagione estiva serena e sicura. Grazie al Comandante e a tutti gli agenti della Polizia Locale per il quotidiano impegno profuso al servizio della nostra comunità".