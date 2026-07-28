Psicologia territoriale e Case di Comunità, nell'Asl2 da conferire ancora quattro incarichi

Ats Liguria dà il via libera al completamento delle assunzioni dei degli psicologi che opereranno nelle Case della Comunità e nei Distretti sanitari.

Il provvedimento rientra nella riorganizzazione del sistema sanitario, con la nascita di di Ats Liguria el'accorpamento delle cinque aziende sociosanitarie liguri. L'obiettivo è uniformare l'attivazione del servizio su tutto il territorio regionale, superando le diverse fasi procedurali in cui si trovavano le singole aree.

Il Servizio di Psicologia Territoriale, istituito in via sperimentale dalla Regione nasce per affiancare medici di medicina generale e pediatri nell'individuazione precoce del disagio psicologico e nella presa in carico dei cittadini. È previsto che operi prioritariamente nelle Case della Comunità Hub e nei Distretti sanitari, con un finanziamento regionale complessivo di un milione di euro.

Nell'Area 1 (Imperiese9 sono già stati assegnati tre incarichi, ma le attività non sono ancora partite. Nell'Area 2 (Savonese) restano da conferire quattro incarichi, nell'Area 3 (Genova) dodici, nell'Area 4 (Tigullio) tre e nell'Area 5 (La Spezia) sei, per un totale di 28 professionisti previsti dal piano regionale. E' stata inoltre approvata anche la graduatoria definitiva dell'Area 5, completando così il quadro delle selezioni.

L'avvio effettivo del servizio sarà però simultaneo in tutta la Liguria. Anche i tre professionisti già selezionati nell'Area 1 dovranno attendere il completamento del percorso formativo previsto dalla Regione, così da garantire un'attivazione uniforme del servizio e condizioni omogenee in tutte le aree territoriali. Per questo saranno riallineate anche le decorrenze dei contratti già sottoscritti.

Prima di entrare in servizio, gli psicologi dovranno infatti frequentare un corso obbligatorio di 32 ore, con la formazione sarà coordinata dall'Area sociosanitaria 3 in collaborazione con Regione Liguria e Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Liguria.

Gli incarichi saranno libero-professionali, avranno durata triennale, un impegno massimo di otto ore settimanali e un compenso di 40 euro l'ora, oltre agli eventuali oneri fiscali e previdenziali. Le prestazioni saranno svolte nei Distretti sanitari e nelle Case della Comunità individuati dall'azienda sanitaria.

Le risorse regionali destinate al progetto ammontano a un milione di euro e sono ripartite tra le cinque aree: 140 mila euro all'Area 1, 180 mila all'Area 2, 450 mila all'Area 3, 90 mila all'Area 4 e altri 140 mila all'Area 5. A questi si aggiungono 15 mila euro destinati alla formazione, di cui 10.500 a carico di Ats Liguria e 4.500 a carico dell'Ordine degli Psicologi.