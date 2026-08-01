Investimento ferroviario ad Albisola: muore un ragazzo di 23 anni, circolazione sospesa

Tragedia questa mattina ad Albisola Superiore, dove un ragazzo di 23 anni è deceduto dopo essere stato investito da un treno nei pressi della stazione ferroviaria.

L’allarme è scattato poco dopo le 5. In pochi minuti si è attivata la macchina dei soccorsi: sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Verde di Albisola, l’automedica, i Carabinieri, la Polfer e i vigili del fuoco.

Nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La circolazione ferroviaria resta sospesa tra Savona e Cogoleto, su disposizione dell’Autorità giudiziaria.

L’Intercity 653, in partenza da Ventimiglia alle 4.45 e diretto a Voghera, oggi termina la propria corsa a Savona.

I passeggeri diretti a Genova Piazza Principe possono proseguire il viaggio con l’Intercity 505, in partenza da Ventimiglia alle 6.37 e diretto a Roma Termini. Chi è diretto a Voghera può utilizzare lo stesso treno fino a Genova Piazza Principe, per poi proseguire con i primi collegamenti utili, secondo le indicazioni del personale di assistenza clienti di Trenitalia.

L’IC 633 Milano Centrale–Genova Piazza Principe, in partenza alle 5.45 e con arrivo previsto alle 8.46, termina la corsa a Genova Piazza Principe. Anche l’IC 503 Torino Porta Nuova–Savona, in partenza alle 6.05 e con arrivo previsto a Savona alle 9.24, termina il viaggio a Genova Piazza Principe.

L’IC 631 Ventimiglia–Milano Centrale, previsto in partenza alle 9.10, parte invece da Genova Piazza Principe. L’IC 659 Voghera–Ventimiglia, in partenza alle 9.52, ha origine da Savona. Infine, l’IC 515 Savona–Torino Porta Nuova, previsto in partenza alle 11, parte da Genova Piazza Principe.

Per tutti i collegamenti interessati, i passeggeri possono proseguire il viaggio utilizzando i primi treni disponibili, con l’assistenza del personale di Assistenza Clienti Trenitalia.