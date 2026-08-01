Albenga, il saluto dei Vigili del Fuoco a Mario Frazzetto: dopo 35 anni di servizio va in pensione

Anche se da diversi anni faceva ormai parte integrante del reparto volo dell'Elinucleo dei Vigili del Fuoco di Genova, con il ruolo di aerosoccorritore, nella serata di ieri i colleghi del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Albenga gli hanno tributato un caloroso saluto. Il tradizionale suono delle sirene dei mezzi di servizio e un rinfresco hanno accompagnato l'ultimo giorno in divisa del Capo Reparto Mario Frazzetto.

Da oggi in pensione, Mario Frazzetto ha infatti sviluppato gran parte della propria carriera nel distaccamento ingauno. Un percorso professionale lungo 35 anni, durante il quale ha ricoperto con grande professionalità tutti gli incarichi affidatigli, passando dal ruolo di semplice vigile fino a quello di Capo Reparto aerosoccorritore. Nel corso della sua carriera ha inoltre svolto l'incarico di istruttore professionale presso la storica Scuola dei Vigili del Fuoco delle Capannelle, a Roma, contribuendo alla formazione dei neoassunti durante i corsi di addestramento.

La nuova fase della sua vita gli consentirà ora di dedicare ancora più tempo alle sue passioni sportive, prima fra tutte il ciclismo. Tra i progetti nel cassetto spicca infatti quello di raggiungere Capo Nord in bicicletta, partendo proprio da Albenga.