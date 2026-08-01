Suor Agnese Righetto compie 80 anni: gli auguri di Finale Ligure a una vita dedicata ai bambini

Suor Agnese Righetto compie oggi 80 anni. A lei arrivano gli auguri più sinceri da tutta Finale Ligure. Insieme a Suor Assunta è considerata uno dei due "pilastri" dell'Opera Santa Teresa del Bambin Gesù "Nido di Rondini", una realtà che ha segnato profondamente la storia della città e la crescita di intere generazioni di bambini.

Con amore e sincera devozione, le suore di Finalpia hanno cresciuto generazioni su generazioni di finalesi. Vedere passare per le vie della città i loro bambini, da tutti soprannominati "i Rondinini", è sempre stato un momento di gioia e di festa.

Il nome "Nido di Rondini" racchiude un forte significato evocativo e simbolico: perché nessuno si oserebbe mai di sparare alle rondini e perché, con il loro arrivo in primavera, il loro canto rappresenta un segno di vita che sboccia, rinasce e si apre al mondo.

Le origini dell'Opera risalgono al 29 giugno 1915, quando la Marchesina Maria Giuseppina Valdettaro fu chiamata a Tortona da Don Orione per diventare la sua prima collaboratrice nella fondazione delle Piccole Suore Missionarie della Carità, il ramo femminile dell'Opera don Orione. La Marchesa fu la prima Superiora della congregazione; dopo dieci anni, nel 1925, lasciò le Piccole Suore Missionarie e, tornata nella casa del fratello Giulio Valdettaro a Legino, nel 1927 fondò l'Opera di Santa Teresa del Bambin Gesù "Nido di Rondini" per accogliere l'infanzia bisognosa. Maria Giuseppina Valdettaro si spense il 2 maggio 1984.

Quella di Suor Agnese è una vita spesa per il bene dei più fragili: i bambini. Una suora dal sorriso contagioso, raggiante, azzurro come il cielo che si riflette nei suoi occhi. Ottant'anni di vita, di cui la maggior parte dedicata a farsi "mamma" per una moltitudine di bambini, cresciuti, protetti e amati come figli.

Nel 2019, insieme a Suor Assunta, ha ricevuto il premio "Una vita per Finale", riconoscimento conferito a chi ha lasciato un segno profondo nella comunità cittadina.

Sempre nel 2019 Suor Agnese, insieme a Suor Assunta e a Suor Rosina, ultime testimoni dell'Opera Santa Teresa del Bambin Gesù, è entrata nella Congregazione delle Piccole Suore Missionarie della Carità, fondata da San Luigi Orione. Anche qui continua, con il suo instancabile spirito di servizio, a dedicarsi al bene di tutti, fedele alla sua missione di consacrata.

A Suor Agnese gli auguri della comunità finalese per questo importante traguardo, con la riconoscenza di quanti, nel corso degli anni, hanno trovato nel suo sorriso, nella sua presenza e nel suo amore una guida e una seconda casa.