L'invenzione dei libri di latta e la genialità di Tullio d'Albisola: al MuDA la storia della Litolatta

Le pagine non si sfogliano, si toccano con il suono freddo del metallo: è la rivoluzione d'acciaio e latta firmata da Tullio d'Albisola, uno dei capitoli più affascinanti e audaci delle avanguardie artistiche del Novecento.

Per riscoprire quella che è considerata "uno dei più strabilianti risultati raggiunti dalle avanguardie storiche internazionali nel campo della sperimentazione della forma-libro", l'associazione Albisola per Albisola APS organizza l'incontro "Anguria per tutti!!! Un capolavoro editoriale albisolese".

L'appuntamento è in programma per mercoledì 5 agosto, alle ore 18:30, nella cornice del Centro Esposizioni MuDA di via dell'Oratorio ad Albissola Marina, con il patrocinio di entrambe le amministrazioni comunali di Albissola Marina e Albisola Superiore.

A guidare il pubblico alla scoperta della Litolatta e della visione dirompente del maestro albisolese sarà Giacomo Coronelli, specialista di Futurismo della rinomata Libreria Pontremoli di Milano. Un viaggio tra arte, collezionismo e innovazione industriale che si concluderà con un rinfrescante momento conviviale, fedele allo spirito e al titolo della serata. L'evento è a ingresso libero.