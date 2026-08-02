Mario Cau & Zingarò in concerto a Ceriale per il Festival Internazionale del Mediterraneo

Prosegue il programma del Festival Internazionale del Mediterraneo – Musica, Arte, Entroterra, la rassegna organizzata da Melisma Aps con il contributo del Comune di Ceriale e della Fondazione Agostino De Mari. Il prossimo appuntamento è in programma lunedì 3 agosto alle 21,30all'Anfiteatro Carlo Vacca di Peagna, dove saliranno sul palco Mario Cau & Zingarò per un concerto a ingresso libero.

Il progetto musicale nasce dalle composizioni originali di Mario Cau, ma racchiude un percorso artistico che affonda le proprie radici in anni di concerti, arrangiamenti e reinterpretazioni dei grandi classici del jazz, dello swing e della canzone d'autore. Ne nasce un repertorio che coniuga scrittura originale, improvvisazione e tradizione del gipsy swing italiano, offrendo al pubblico un'esperienza musicale coinvolgente e ricca di contaminazioni.

Giunto alla quarta edizione, il Festival Internazionale del Mediterraneo è una rassegna multidisciplinare dedicata allo spettacolo dal vivo, con la direzione artistica di Mauro Perego De Salvia e la direzione organizzativa di Monica Romanisio. Promosso da Melisma Aps, associazione culturale nata nel 2021 a Castelvecchio di Rocca Barbena per valorizzare la musica popolare e le culture del Mediterraneo, il festival propone un percorso che mette in dialogo tradizioni, linguaggi e artisti provenienti dai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum.

La manifestazione proseguirà fino alla fine di agosto con un totale di nove appuntamenti tra concerti, spettacoli e iniziative culturali, affiancati da un percorso enogastronomico ispirato ai sapori del Mediterraneo. A partire dalle ore 19, prima degli spettacoli, la chef Isa Lipartiti proporrà piatti dedicati alle tradizioni culinarie mediterranee, preparati con prodotti freschi e di stagione, per offrire al pubblico un'esperienza che unisce musica, cultura e gastronomia.

L'ingresso agli spettacoli è gratuito. Per partecipare alla proposta gastronomica e alle iniziative riservate ai soci è richiesto il tesseramento a Melisma Aps, con quota associativa di 5 euro. Considerata la capienza limitata dell'Anfiteatro di Peagna, è consigliata la prenotazione al numero 320 087 6353.