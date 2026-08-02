Ad Andora la finale interregionale de “Il + Bello d’Italia”

Sarà la suggestiva cornice dei giardini di Palazzo Tagliaferro ad ospitare la finale interregionale de “Il + Bello d’Italia”. Il concorso nazionale di spettacolo di bellezza maschile per giovani talenti, l’originale dal 1979, sbarca ad Andora, una delle cittadine della Riviera di Ponente che proprio in questo periodo dell’anno ospita manifestazioni prestigiose e di livello.

Martedì 4 agosto, alle 21,30, i riflettori si accenderanno su una passerella dove sfileranno dai 15 ai 20 ragazzi provenienti da diverse regioni italiane: Veneto, Piemonte Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Emilia, Toscana e anche Liguria.

Sarà Diandra Delfino, cantante di Alassio e stella nascente della musica, a presentare la serata della finale interregionale di un concorso che, per la 48esima edizione, incoronerà poi il “reginetto” dell’estate. Una corona e una fascia che rappresenta un “pass” per entrare nel mondo dello spettacolo, della moda, del cinema e della tv.

«Dal nostro concorso sono passati tantissimi volti ora diventati molto noti nel panorama televisivo e cinematografico – ricorda infatti il patron Silvio Fasano, affiancato dal direttore artistico e coreografo Fabio Fallabrino e dal giornalista e autore Andrea Iannuzzi, responsabile del contenuti televisivi - Mi piace ricordare Beppe Convertini, Gabriel Garko, Ettore Bassi. Personaggi che ancora oggi non hanno dimenticato di essere diventati famosi per aver partecipato e sfilato al nostro concorso nazionale».

E in cerca di celebrità lo sono anche i finalisti di martedì sera che saranno selezionati da una giuria esclusivamente femminile. Sarà il pubblico, come sempre numeroso in queste occasioni, ad applaudire la sfilata e le esibizioni di ogni singolo concorrente in gara.

«Quello di Andora è un palcoscenico importante per permettere ai ragazzi di farsi conoscere e ambire a diventare una futura stella della tv, cinema, moda o spettacolo», conclude Silvio Fasano impegnato con tutto lo staff nei dettagli della scaletta della serata di martedì al Tagliaferro di Andora.

La Finale Nazionale si svolgerà ad Alassio il 23 agosto, in piazza Partigiani. Il + Bello d'Italia è organizzato in collaborazione con Regione, Provincia Comune, Coni Liguria, Viticoltori ingauni, Associazione Bagni Marini e ristorante Samarcanda.