Alassio incontra Sandro Massimo Viglino, che presenta il suo romanzo “Bambole e segreti. Un dramma familiare”

“Alassio di Venerdì”, la rassegna promossa dal Comune di Alassio, si sposterà eccezionalmente questa settimana a sabato 8 agosto: alle ore 21:15 in Piazza della Libertà sarà presentato il libro “Bambole e segreti. Un dramma familiare” (Erga ed.) del medico e scrittore Sandro Massimo Viglino. Modera l'incontro l'editor e blogger Simone Farello. Accesso libero.

Protagonista del romanzo è il neuropsichiatra Gian Costa che, dopo il suo breve e turbolento ritorno a Genova, è nuovamente nella sua Montasciano, piccolo borgo nel comune di Sarzana dove si è rifugiato per lasciarsi alle spalle un passato doloroso. Quando Elizabeth, la sua collaboratrice domestica, si ammala e manda a sostituirla la nipote Karen, giovane, esuberante e appena arrivata dall’Ecuador, la quotidianità del medico viene ulteriormente movimentata dalla vicenda di Margherita, una nuova paziente che si rivolge a lui per una persistente emicrania cronica dietro la quale si nasconde una storia molto più complessa. Perché proprio come la sua emicrania non è banale, così il suo matrimonio non è, come sembra, il tipico matrimonio borghese in una cittadina tranquilla e benestante. Questa vicenda apparentemente uguale a tante altre, assume i connotati grotteschi e inquietanti di una realtà che porta alla luce i segreti di un mondo dove quasi tutti nascondono qualcosa e molti non sono quello che sembrano, in un intreccio in cui si alternano la dimensione intimistica e l’acuta e profonda descrizione di una provincia italiana attraversata da nuove tensioni e sospesa tra modernità e passato, difesa delle apparenze e vite parallele.

“Bambole e segreti. Un dramma familiare” è inoltre un volume polisensoriale, arricchito da contenuti multimediali fruibili attraverso l’app Vesepia.