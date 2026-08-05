Giusvalla, il 7 agosto appuntamento con il noir: Daniele G. Genova ospite di LibrACCO

La rassegna letteraria LibrACCO, organizzata dall’Associazione Culturale Cogoleto Otto (A.C.C.O.) in collaborazione con il periodico “Lo Stellino” e con il patrocinio del Comune e della Pro Loco di Giusvalla, ospita uno degli appuntamenti più attesi della stagione.

Dopo l'anteprima dello scorso anno al prestigioso Festival AG NOIR di Andora - kermesse ideata dallo stesso Genova undici anni fa insieme all'amico e maestro Andrea G. Pinketts - il romanzo approda nell'entroterra savonese per una serata all'insegna del mistero e della grande letteratura di genere.

Silenzio a Ponente cala il lettore in un paesaggio ligure quasi metafisico, silenzioso e custode di verità mai svelate. La trama segue le vicende di un ex investigatore privato chiamato a fare luce su una morte violenta: un'indagine serrata che si trasformerà ben presto in un faccia a faccia con i propri demoni interiori, fino a un finale del tutto inaspettato. Il romanzo rappresenta anche un omaggio affettuoso e un perenne ricordo alla figura di Andrea G. Pinketts.