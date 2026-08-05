 / Eventi

Eventi | 05 agosto 2026, 08:18

La scienza scende in piazza: a Vado Ligure una serata di esperimenti per piccoli esploratori

Venerdì 7 agosto Piazza Cavour ospita "Ri-Scienze", il laboratorio interattivo che trasforma bambini e famiglie in piccoli scienziati con dimostrazioni, giochi ed esperimenti. Partecipazione libera, con due appuntamenti alle 20 e alle 21

La scienza scende in piazza: a Vado Ligure una serata di esperimenti per piccoli esploratori

Piazza Cavour si trasforma in un laboratorio a cielo aperto con "Ri-Scienze", l'animazione scientifica dedicata a bambini e famiglie in programma venerdì 7 agosto a Vado Ligure.

A partire dalle 20, il centro cittadino ospiterà un percorso di esperimenti e dimostrazioni pensato per avvicinare i più piccoli al mondo della scienza attraverso il gioco. Utilizzando semplici strumenti scientifici e materiali di uso comune, i partecipanti potranno osservare trasformazioni sorprendenti e scoprire, in modo coinvolgente, alcuni dei principi alla base dei fenomeni scientifici.

L'iniziativa propone un laboratorio interattivo che punta a stimolare curiosità e spirito di osservazione, trasformando bambini e ragazzi in "piccoli scienziati" per una sera.

L'animazione sarà proposta in due turni, indicativamente alle 20 e alle 21. I minori dovranno essere accompagnati da un adulto.

La partecipazione è libera e gratuita.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium