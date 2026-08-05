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Alassino | 05 agosto 2026, 11:35

Andora, secondo casting per "Tutti nel Jukebox": si cercano due nuovi talenti

L'appuntamento è in programma giovedì 6 agosto sulla passeggiata. L'iniziativa è aperta a interpreti e cantautori in vista della finale del 5 settembre 2026

Andora, secondo casting per &quot;Tutti nel Jukebox&quot;: si cercano due nuovi talenti

Secondo appuntamento con i casting di "Tutti nel Jukebox" ad Andora.

Giovedì 6 agosto, dalle 18 alle 20, la passeggiata di Andora (spazio di fronte a via Roma) ospiterà il secondo casting gratuito del concorso, promosso con il patrocinio del Comune di Andora.

L'iniziativa è rivolta a interpreti e cantautori: le prove libere si svolgeranno a partire dalle 17, mentre il casting show è in programma dalle 18 alle 20.

L'obiettivo è selezionare due nuovi talenti che accederanno alla serata finale della quarta edizione di "Tutti nel Jukebox", in programma sabato 5 settembre 2026, con la partecipazione di ospiti della musica italiana.

Per informazioni è possibile contattare i numeri 335 5993573 e 335 5993575 oppure scrivere all'indirizzo e-mail agenzia@eccoci.it.

L'evento sarà seguito dalle telecamere di TG Events Television e Imperia TV.

Redazione

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