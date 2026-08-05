Matteo Savio protagonista del quarto appuntamento di Celle Classica

Il quarto appuntamento della quarta edizione di celleclassica, in programma sabato 8 agosto alle ore 21.00 presso il suggestivo anfiteatro del Teatrino Comunale, incastonato tra i palazzi del centro storico di Celle Ligure, propone un concerto di rara occasione interamente dedicato alla percussione sola. Protagonista della serata sarà il percussionista Matteo Savio, interprete di un programma che attraversa alcune delle pagine più rappresentative della letteratura contemporanea per questo organico.

Da Rebonds A e Rebonds B di Iannis Xenakis a Omar di Franco Donatoni, passando per Asanga di Kevin Volans e Sei nudi di Marco Momi per vibrafono preparato, il concerto offre un percorso che mette in luce la straordinaria varietà espressiva delle percussioni. Lontano dall’idea di un semplice strumento ritmico, il repertorio ne rivela la ricchezza timbrica, la complessità della scrittura e la capacità di costruire un discorso musicale autonomo.

Un’occasione per ascoltare un repertorio ancora poco frequentato nelle stagioni concertistiche, affidato a uno dei più interessanti giovani interpreti italiani della nuova generazione.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.