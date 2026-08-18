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Cronaca | 18 agosto 2026, 11:55

Pietra Ligure, manomette i contatori e lascia il suo numero per “ripararli”: elettricista indagato per truffa

Secondo le indagini dei Carabinieri, l’uomo avrebbe provocato i guasti per indurre i residenti a contattarlo

Pietra Ligure, manomette i contatori e lascia il suo numero per “ripararli”: elettricista indagato per truffa

Un elettricista residente in provincia di Savona è stato indagato dalla Stazione Carabinieri di Pietra Ligure con l’accusa di truffa.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo si sarebbe introdotto all’interno di un’area condominiale, intervenendo sui contatori dell’energia elettrica e provocandone il malfunzionamento.

La particolarità della condotta contestata è che, dopo aver manomesso gli impianti, l’elettricista avrebbe apposto in posizione ben visibile un adesivo con il proprio numero di telefono, indicando la disponibilità a effettuare interventi a qualsiasi ora.

In questo modo, secondo l’ipotesi investigativa, i residenti, trovandosi alle prese con il problema agli impianti elettrici, sarebbero stati indotti a contattarlo per chiedere un intervento di ripristino, rivolgendosi così proprio alla persona che avrebbe causato il danno.

L’attività investigativa dei Carabinieri ha consentito di ricostruire la vicenda e di contestare all’uomo il reato di truffa.

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Redazione

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