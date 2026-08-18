Savona, si rompe un tubo dell'acqua in via IV Novembre: strada allagata (FOTO)

Si rompe una tubazione e si allaga via IV Novembre a Savona.

Intorno alle 14.00 a causa della rottura di un tubo dell'acqua la via a due passi dal palazzo della Provincia è finita sotto l'acqua con l'asfalto che nel tratto si è sollevato rompendosi.

Sul posto stanno intervendo i vigili del fuoco e la polizia locale per regolare la viabilità.

Ad allargarsi anche una trattoria presente nella via.

"Si tratta di un tubo grosso da 25 e i palazzi interessati sono due ma i tecnici stanno lavorando e dovrebbero avere l'acqua in giornata, il problema e che in questi giorni le ditte sono chiuse e i materiali e l'asfalto per riasfaltare non sara possibile averli a breve - ha detto l'assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi - La strada dovrà essere quindi chiusa per qualche giorno nel tratto interessato dal guasto che ha spaccato l'asfalto".