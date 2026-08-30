La città si prepara al Savona Pride 2026 per i diritti arcobaleno : il programma dell'evento e la guida alla viabilità

Il Savona Pride è pronto a fare il suo ritorno nella Città della Torretta per l'edizione 2026, proponendosi come un appuntamento fondamentale per celebrare i diritti e la visibilità LGBTQIA+. La manifestazione, che ha ottenuto il patrocinio ufficiale del Comune di Savona, si articolerà su due giornate ricche di eventi, dibattiti e momenti di rivendicazione. Il momento culminante delle celebrazioni si terrà sabato 5 settembre con il corteo cittadino promosso da Arcigay Savona.

Per garantire la sicurezza dei partecipanti, la gestione dei flussi pedonali e il regolare svolgimento delle attività collegate, la Polizia Locale ha emesso l'ordinanza dirigenziale numero 841, predisponendo un piano straordinario di viabilità che prevede modifiche alla circolazione e specifici divieti di sosta lungo il percorso.

La parata prenderà il via alle ore 15 da Piazza delle Nazioni e si muoverà verso il centro cittadino percorrendo Via Frugoni, Piazza Moro e Via Don Minzoni, per poi attraversare Corso Ricci ed entrare in Via Sormano. Da qui la sfilata proseguirà attraversando Piazza del Popolo, Piazza Mameli, Via Paleocapa, Piazza Leon Pancaldo e Via Gramsci, fino a raggiungere Corso Mazzini e Viale Alighieri, con l'arrivo previsto attorno alle ore 17 nella cornice del Prolungamento a Mare presso Piazzale Eroe dei Due Mondi.

Durante il passaggio del corteo e negli attraversamenti delle arterie stradali principali, la circolazione dei veicoli sarà temporaneamente sospesa per il tempo strettamente necessario, sotto la diretta gestione degli agenti della Polizia Locale.

Per consentire l'allestimento delle strutture, dei palchi e il passaggio dei mezzi tecnici, sono stati disposti importanti divieti di sosta con rimozione forzata. Nello specifico, dalle ore 7 alle ore 24 di sabato 5 settembre la sosta sarà vietata in Corso Mazzini, nell'area di parcheggio libero sottostante la Fortezza del Priamar, e in Viale Alighieri nel tratto compreso tra il controviale di Corso Mazzini e il passaggio a livello dei giardini del Prolungamento.

Inoltre, dalle ore 11,30 alle ore 17 dello stesso giorno, il divieto di sosta riguarderà anche il viale di collegamento tra Corso Ricci e i giardini di Piazza delle Nazioni sul lato monti, oltre al settore di sosta libera tra Via Pirandello e Via Frugoni all'altezza dell'ingresso del parco. Da queste restrizioni saranno esclusi esclusivamente i veicoli dell'organizzazione provvisti di apposito pass rilasciato da Arcigay.

Sul fronte della sicurezza e dell'accessibilità, i mezzi accreditati per il trasporto dei materiali musicali, il montaggio delle strutture, la scorta del corteo e il trasporto delle persone con disabilità avranno una deroga speciale per il transito e la sosta nei giardini pubblici di Piazza delle Nazioni e del Prolungamento tra le ore 8 del 5 settembre e le ore 1del 6 settembre. All'interno di queste aree pedonali i veicoli dovranno muoversi rigorosamente a passo d'uomo, concedendo la precedenza ai pedoni e prestando massima attenzione a evitare danni all'arredo urbano o al verde pubblico. Infine, su tutte le superfici interessate dagli allestimenti verrà garantito un corridoio di sicurezza continuo di almeno 3,50 metri destinato al passaggio pedonale e ai mezzi di soccorso, mentre gli accessi principali delle piazze verranno protetti mediante la perimetrazione con fioriere per tutelare l'incolumità dei partecipanti.