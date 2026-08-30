Incidente sull'A10 a Savona: due feriti in codice giallo al San Paolo (FOTO)

Un incidente si è verificato questa mattina sull'autostrada A10, all'altezza di Savona, in direzione Albissola, facendo scattare l'intervento dei soccorsi.

Sul posto, poco dopo le 7.00, sono intervenuti i vigili del fuoco, l'automedica del 118 e due ambulanze, della Croce Bianca di Savona e della Croce d'Oro di Albissola Marina. Per i rilievi è intervenuta anche la polizia stradale.

Nello scontro, che ha coinvolto un furgone, due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona.

Il traffico ha subito lievi disagi, proseguendo comunque su una corsia.