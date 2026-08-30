16enne precipita da un balcone e muore: tragedia a Ceriale

Una tragedia ha colpito Ceriale nella notte: un ragazzo di 16 anni è morto dopo essere caduto dal terzo piano di un edificio in via Mimose.

L'allarme è stato dato pochi minuti dopo la mezzanotte. Le prime informazioni raccolte indicano che il giovane si trovava in un appartamento insieme ad altri giovani, probabilmente in vacanza nella zona, quando è precipitato dal balcone per motivi ancora da chiarire.

Il ragazzo è finito in un cortile sottostante, dove è vigili del fuoco lo hanno trovato esanime. Sul posto i militi della pubblica assistenza e l'automedica del 118.

Fin dai primi momenti il quadro clinico del sedicenne è apparso molto grave. Una volta stabilizzato, è stato caricato in codice rosso verso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Nel corso del trasporto, personale medico e soccorritori hanno provato ripetutamente a rianimarlo, senza però riuscirci: il ragazzo è morto poco dopo essere arrivato in ospedale.

Toccherà ora agli investigatori chiarire la dinamica dell'accaduto, per capire se si sia trattato di un incidente, di un atto volontario o se emergano altri fattori da approfondire.